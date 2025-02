Romatoday.it - Balneari, il Campidoglio è pronto ad assegnare gli stabilimenti: convocati i vincitori del bando di Raggi

Leggi su Romatoday.it

Mercoledì 19 febbraio è una giornata che, una mezza dozzina di aziende, a Roma, aspettavano da almeno quattro anni. Il 19 febbraio è infatti la data in cui ilha deciso di avviare l’iter per sottoscrivere con loro altrettante concessioni. Sono quelle che, in ottemperanza alla legge.