Balloon Museum Roma una Notte al Museo | mostra Euphoria e dj set

Stasera 6 Febbraio 2025 La Nuvola di Fuksas si trasforma in un caleidoscopio di colori e sensazioni grazie a “UnaalEdition“, l’evento serale dedicato agli adulti che vogliono vivere l’arte in modo completamente nuovo. Ilapre le sue porte per un’esperienza unica, un viaggio tra le installazioni più suggestive e coinvolgenti del momento.Dalle 19:00 alle 22:30, gli ospiti potranno immergersi in un’atmosfera magica, circondati da opere d’arte monumentali e interattive che giocano con la luce, il colore e la forma. Ogni angolo dellaè un’opportunità per scoprire nuove emozioni e lasciarsi sorprendere.Per rendere la serata ancora più speciale, ilBar accoglierà gli ospiti con un aperitivo esclusivo, accompagnato da un dj set che infonderà un’energia vibrante all’ambiente.