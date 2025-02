Milanotoday.it - Baby gang rapina negozio e prende a calci e pugni il proprietario

Leggi su Milanotoday.it

Sono entrati diretti verso lo scaffale con gli alcolici in bella vista. Hanno preso un po' di bottiglie e, per non pagare, hanno picchiato ildellasciandolo a terra. Arrestati quattro ragazzini italiani tra i 16 e i 17 anni. Il colpo è avvenuto intorno alle 21 di.