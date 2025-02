Bergamonews.it - Avviata la raccolta differenziata su strada: in funzione i nuovi cestini smart

Bergamo. Sono da oggi inin città 150auto-compattanti da 120 litri per ladi plastica, carta e rifiuti indifferenziati. Distribuiti in 50 postazioni da tre unità, questi innovativi raccoglitori sono stati posizionati in punti strategici della città a elevata affluenza pedonale e turistica, tra cui il centro storico, le aree monumentali, i principali poli commerciali e i parchi cittadini, sostituendo in parte i vecchi“Catone” da 80 litri. In particolare, 14 postazioni, 42, sono stati collocate in Città Alta e San Vigilio, 17 in centro città, cioè 51, 15in zona stazione, 6in zona Stadio, 3, 9, in zona Accademia Carrara-Gamec e le restanti in altri luoghi tra cui parchi e borghi.Ogni cestino è dotato di un sistema di gestione e trasmissione dati, che consente di monitorare in tempo reale il livello di riempimento, lo stato della batteria e del pannello solare, i cicli di compattazione e il numero di aperture dello sportello di conferimento.