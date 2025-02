Sport.quotidiano.net - Avversario. Stellone-Perugia. È la tredicesima volta

Robertoha affrontato ildodici volte. È la squadra che ha sfidato di più nella sua carriera di allenatore e il bilancio pende ancora dalla parte del tecnico che domani sera sarà sulla panchina della Vis Pesaro. Lo score parla di cinque successi per l’allenatore romano, tre pareggi e quattro sconfitte. Sette i precedenti in Lega Pro: tutto ebbe inizio con il Frosinone, nella stagione 2012-2013 al Curi finì 2-2 mentre nel Lazio i biancorossi di Camplone fecero la voce grossa (1-0 gol di Nicco). Stesso film nella stagione successiva ma a campi invertiti: pari a Frosinone e successo per la serie B il 4 maggio 2014. Nelle quattro sfide successive in cadetteria sono arrivate 4 vittorie per: due nella stagione 2014-2015, vittoria al Curi nel campionato 2016-2017 con il suo Bari e ancora tre punti pesanti nel campionato 2018-2019 conalla guida del Palermo.