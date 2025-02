Ilfattoquotidiano.it - Avola, polemiche sulla sindaca Fdi: “Nella giornata della memoria ha affisso una targa con un’associazione di nostalgici fascisti”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Unacommemorativa per i “caduti civili e militari senza croce”, inaugurataShoah, affissa in un monumentoPrima guerra mondiale, con la partecipazione didi “del ventennio”. È polemica per la scelta di Rossana Cannata, esponente di Fratelli d’Italia edi, in provincia di Siracusa. L’Anpi, il Pd Siracusa e l’associazione “La città che vorrei” criticano la prima cittadina per aver scelto di coinvolgere la “Lamba Doria”, associazione accusata di essere “nostalgica” del ventennio fascista.“Associazione smaccatamente di estrema destra” – “Laha una connotazione precisa, mentre adsi è cercato di annacquare tutto, mettere sullo stesso piano vittime e carnefici – spiega a Francesco Randone, presidente Anpi Siracusa -.