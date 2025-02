Ilfattoquotidiano.it - Aviaria, bovini infettati in Nevada con il virus che ha ucciso uomo in Louisiana e ridotto in fin di vita 15enne in Canada

C’è una nuova allerta in Usa per l’influenza. Ida latte insono state infettate da un altro ceppo del, diverso da quella che imperversava nelle mandrie dalla primavera scorsa. Sono stati diversi gli Stati colpiti in precedenza, in particolare la California che ha dovuto dichiarare lo stato d’emergenza. È stato il Washington Post a rivelare quanto rilevato dal Dipartimento dell’agricoltura. Fino a questo momento l’epidemia traicon una settantina di casi umani registrati, perlopiù tra lavoratori del settore, non ha destato particolari preoccupazioni nei Cdc (Centers for Disease Control and Prevention)La scoperta solleva interrogativi sulle prime ipotesi dei funzionari federali secondo cui l’epidemia è iniziata quando ilè passato dagli uccelli alle mucche nella zona del Texas Panhandle l’anno scorso.