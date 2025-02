Teleclubitalia.it - Aversa, sit-in ex lavoratori Tekra e Usb davanti al Municipio: “Da sindaco vogliamo risposte concrete”

Leggi su Teleclubitalia.it

Sit-in degli exad. Questa mattina, i disoccupati della società che gestisce la nettezza urbana in città, insieme alla sigla sindacale USB, sono scesi in piazza per chiedere nuove assunzioni dopo un anno senza lavoro., sit-in exe Usbal: “Da” Al centro .L'articolo, sit-in exe Usbal: “Da” Teleclubitalia.