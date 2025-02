Tutto.tv - Autori del GF lasciano microfoni aperti e si sente una lite: che è successo

Leggi su Tutto.tv

Questa sera, giovedì 6 febbraio, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. In queste ore, però, ad animare la casa non ci hanno pensato i concorrenti, come capita spesso, bensì glidella trasmissione. Alcuni utenti del web hanno notato che nella notte sia accaduto qualcosa di piuttosto strano. Glidel GF hanno commesso un errore di distrazione finendo per lasciare inel bel mezzo di una discussione interna allo staff. Ecco cosa si è sentito. Latra duedel GF andata in onda per erroreA generare particolare sgomento in queste ore al Grande Fratello ci hanno pensato glidel programma. Nel bel mezzo della notte, mentre tutti i concorrenti erano intenti a riposare e ricaricare le batterie per affrontare una nuova ed esilarante puntata, alcunihanno dato luogo ad una discussione.