Ilgiorno.it - Auto in centro, pm10 alle stelle. Dati fuori dai parametri europei: "Ridurre le emissioni del 31%"

È Cremona la città con l’aria peggiore della Lombardia, la seconda più inquinata dopo quella di Verona. Ma non stanno bene neppure Milano, Lodi e Pavia che si colloca all’undicesimo posto tra i capoluoghi con la media più alta di polveri sottili. In Lombardia nove città capoluogo su dodici sono lontane dai nuovi limiti previsti per ile solo Como non dovràla concentrazione di un valore superiore al 20%. La fotografia è stata scattata da Legambiente attraverso il report annuale "Mal’aria città". In base all’analisi delle centraline di monitoraggio a Pavia bisognerebbe "tagliare" ledel 31% per poter essere in linea con gli obiettivi, da raggiungere entro il 2030. Un taglio del 33% è previsto per Lodi, del 34% per Milano e del 35% per Cremona. "Il problema di Pavia è sempre stato il traffico – ha detto Giovanni Fustilla di Legambiente – è una città che porta troppeinstorico.