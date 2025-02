Thesocialpost.it - Aurora Tila non si è suicidata: le parole dei genitori dopo la conferma dell’autopsia

Il dolore della famiglia di, la 13enne mortauna caduta dal settimo piano di un palazzo a Piacenza, non trova pace. Il padre, ancora sotto shock, ha pronunciato pochedavanti ai giornalisti: “Siamo morti in tre”. Un grido di disperazione che racchiude il dramma vissuto daidella ragazzina.Leggi anche: “Non si è”.morta a soli 13 anni: i risultati, cos’è successo davveroL’autopsia ha ribaltato la prima ipotesi.non si sarebbe gettata volontariamente, ma qualcuno l’avrebbe spinta giù. Gli investigatori hanno concentrato l’attenzione sull’ex fidanzato 15enne, ora in carcere con l’accusa di omicidio.Le indagini e le nuove proveSecondo la ricostruzione, la ragazza avrebbe provato a resistere alla caduta, rimanendo aggrappata alla balaustra.