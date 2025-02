Velvetmag.it - Aumentano luce, gas e spesa: chi paga fino a 671 euro in più

Un quadro economico preoccupante per le famiglie italiane, caratterizzato da un significativo aumento delle bollette die gas. Secondo recenti analisi, i rincari potrebbero raggiungere i 493annui per una famiglia tipo composta da due genitori e un figlio, e addirittura 671per un nucleo familiare con due figli. Questo incremento si inserisce in un contesto di inflazione crescente, che ha raggiunto il 1,5% a gennaio, alimentando preoccupazioni per il potere d’acquisto delle famiglie.I dati forniti dall’Istat rivelano un aumento significativo dei prezzi dei beni energetici regolamentati, che ha raggiunto il 27,8% su base annua. Per quelli non regolamentati, l’incremento è stato del 12,7% solo nell’ultimo mese.Aumento delle bollette, ancora non è finitaQuesti numeri evidenziano come il caro-energia continui a rappresentare una delle principali cause della pressione inflazionistica, con effetti diretti sulle bollette e, di conseguenza, sui bilanci familiari.