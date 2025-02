Thesocialpost.it - Atp Rotterdam, vittoria Bellucci: batte Medvedev e vola ai quarti

Leggi su Thesocialpost.it

Grande impresa per Mattiaal torneo ATP di. L’azzurro, attualmente numero 92 del ranking mondiale, ha sconfitto Daniil, testa di serie numero 2, negli ottavi di finale., 23 anni, ha trionfato in tre set con il punteggio di 6-3, 6-7 (6-8), 6-3 dopo una battaglia durata 2 ore e 54 minuti.“È la mia primacontro un top 20”, ha dichiarato emozionato. Nel prossimo turno affronterà il vincitore del match tra Tallon Griekspoor e Stefanos Tsitsipas.L'articolo Atpaiproviene da The Social Post.