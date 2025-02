Lapresse.it - Atp Rotterdam, impresa Bellucci: battuto Medvedev

dell’azzurro Mattiaal secondo turno del torneo Atp 500 di, in Olanda. L’italiano, numero 92 nel ranking mondiale maschile, hain tre set il numero 7 del mondo, il russo Daniil, dopo una battaglia di quasi tre ore. 6-3, 6-7 (6-8), 6-3 il punteggio in favore di, in un match che è durato due ore e 55 minuti.: magico #! ?Mattia mette a segno la più grande vittoria della sua carriera: superain 3 set 6-3 6-7 6-3 ed è tra i migliori 8 del torneo! ?? @atptour pic.twitter.com/WA1SoHk1N0— FITP (@federtennis) February 5, 2025Atp: fuori Berrettini, Vavassori avanza per ritiro Auger-AliassineTra gli altri azzurri in campo, è uscito al primo turno Matteo Berrettini, che si è arreso in tre set all’olandese Tallon Griekspoor con il punteggio di 6-3, 6-7 (2-7), 7-6 (7-4).