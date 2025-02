Oasport.it - ATP Dallas 2025: Taylor Fritz, esordio con vittoria. Avanti Machac, colpisce Opelka

Terminata nella notte una giornata piuttosto ricca all’ATP 500 di, l’altro evento di questa categoria che si gioca nella settimana e che ha una calendarizzazione profondamente diversa rispetto a Rotterdam. I primi turni, infatti, sono terminati nel mercoledì, e oggi tutti gli ottavi di finale andranno in campo, compreso quello di Matteo Arnaldi contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina.Debutto per: la principale stella del torneo, numero 1 del seeding, non ha particolari problemi con il francese Arthur Rinderknech, visto il netto 6-4 6-2. Potrebbe averne però al secondo turno, una sorta di blockbuster anticipato con Denis Shapovalov. Il canadese riesce, in qualche modo, a liberarsi del serbo Miomir Kecmanovic in tre set e a mettere in piedi la sfida più attesa nel Texas.