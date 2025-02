Oasport.it - ATP 500 Rotterdam: Vavassori si regala la sfida con Alcaraz, Bellucci doma Medvedev

Leggi su Oasport.it

si chiude una giornata caratterizzata da un fitto programma che ha completato il primo turno e dato il via agli ottavi di finale. Il bilancio per i colori italiani registra il capolavoro di Mattiasul vincitore dell’edizione 2023 del torneo, la vittoria di Andreae la sconfitta incassata da Matteo Berrettini in un match che il tennista romano avrebbe potuto fare suo.In apertura di giornata il tedesco Daniel Altamaier, ripescato come lucky loser al posto dell’infortunato Giovanni Mpetshi Perricard, supera in rimonta, 1-6 6-4 6-3 il punteggio finale lo statunitense Aleksandar Kovacevic e guadagna così il pass per gli ottavi in cui incrocerà il francese Arthur Fills. La testa di serie numero sette del seeding vince al terzo set il derby transalpino con il connazionale Constant Lestienne imponendosi per 6-7(4) 6-2 6-1.