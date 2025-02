Sport.quotidiano.net - Atalanta, Scalvini operato alla spalla: rientro non prima di tre mesi

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bergamo, 6 febbraio 2025 – Da oggi per Giorgiocomincia una nuova lunga rieducazione. Esattamente ottodopo quella precedente, da poco terminata, al ginocchio. Il 3 giugno 2024 l’intervento di ricostruzione del legamento crociato andato in frantumi il giorno precedente nel recupero contro la Fiorentina, a precedere seidi lungo lavoro riabilitativo. epa11862327BC's Giorgiolays on the ground during the UEFA Champions League soccer match between FC Barcelona andBC, in Barcelona, Spain, 29 January 2025. EPA/Alejandro Garcia Ieri per il ventenne di Palazzolo un altro intervento chirurgico, il secondo in sei, presso la clinicaHumanitas di Rozzano, eseguito dal professor Castagna, perfettamente riuscito, di stabilizzazione gleno-omerale della spsinistra con tecnica di Latarjet modificata.