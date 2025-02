Astrofisica ecco il progetto Noctis | network nazionale per lo studio del cielo

Leggi su Ildenaro.it

Connettere telescopi, coinvolgere persone e osservare ilcon un approccio collaborativo. E’ questa la missione di ‘’, ilOsservativo Coordinato di Telescopi per l’Insegnamento e la Scienza. Il, guidato da Silvano Tosi dell’Universita’ di Genova in collaborazione con l’Istitutodi(Inaf) e l’Universita’ della Calabria, le cui unita’ di ricerca sono coordinate da Serena Benatti e Sandra Savaglio, rispettivamente. ‘’ mira a creare una rete italiana di telescopi ottici automatici e robotici, distribuiti da nord a sud del Paese. Con sei osservatori gia’ attivi in Liguria, Toscana, Campania, Calabria e Sicilia, ‘’ offrira’ una copertura coordinata dela livello, consentendo di monitorare fenomeni astronomici come i transiti di esopianeti, la variabilita’ stellare, i detriti spaziali e le esplosioni cosmiche.