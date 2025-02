Lanazione.it - “Associazione Italiana Donne Medico di Arezzo”. Una valdarnese la nuova presidente

Leggi su Lanazione.it

, 06 febbraio 2025 – La dottoressa Marilena Gubbiotti, urologa dell’ospedale del Valdarno, è ladella sezione didell’(AIDM). La sezione aretina, nata di recente, è attualmente l’unica in Toscana e punta a diventare un punto di riferimento per la promozione della medicina di genere e della salute femminile. Al fianco della dottoressa Gubbiotti nel consiglio direttivo ci sono altre professioniste della sanità: la dottoressa Valentina Giommoni (vice) e la dottoressa Barbara Bigazzi (tesoriera), entrambe specialiste in urologia all’ospedale della Gruccia, insieme alla dottoressa Ludovica Durante, urologa dell’ospedale San Donato di, che ricopre la carica di consigliere. Un importante riconoscimento professionale, quindi, per Gubbiotti.