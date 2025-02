Messinatoday.it - Associazione Bellini: recital con il pianista Luca Monachino

Leggi su Messinatoday.it

Domani, venerdì 7 febbraio alle 20,30 alla Sala Laudamo, per l'si esibirà ilin programma undi musica classica.ProgrammaChopin - Polacca op. 40 n. 2 in do minoreBach/Busoni - ChacconneLiszt - Isolden’s Liebestod S 447Liszt.