Assegno unico 2025 arrivano gli aumenti | come cambiano gli importi e le regole per le famiglie

Nel, l’importo dell’aumenta per alcune categorie di. In particolare, l’importo crescerà nel caso in famiglia ci siano bambini di età inferiore a un anno e per i nuclei con almeno tre figli e un Isee fino a 45.939,56 euro. L’Inps, attraverso una circolare, ha chiarito leribadendo che chi ha già una domanda di Auu approvata non dovrà presentare una nuova richiesta, salvo che riceva comunicazioni di decadenza, revoca o rifiuto. È tuttavia necessario segnalare eventuali variazioni,la nascita di un nuovo figlio o il raggiungimento della maggiore età di uno di quelli già presenti.L’e le relative soglie Isee saranno adeguati all’aumento del costo della vita (+0,8% nel 2024). Inoltre genitori di figli con meno di un anno di vita vedranno un incremento del 50% dell’fino al compimento del primo anno del bambino.