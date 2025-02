Calciomercato.it - Assegno da 50 milioni: l’Inter lancia la sfida a Juventus e Napoli | CM.IT

La squadra campione d’Italia attesa questa sera dal recupero contro la Fiorentina: ci sarà un osservato speciale nel match del ‘Franchi’La battuta di Beppe Marotta ieri alla partenza delper Firenze non è passata inosservata: “Ci vogliono i danè“, rispondeva scherzosamente il presidente a un tifoso che gli chiedeva dei colpi di mercato la prossima estate.Beppe Marotta (LaPresse) – Calciomercato.itI nerazzurri nell’ultima finestra invernale si sono fermati a Zalewski, senza la necessità di intervenire ulteriormente per ritoccare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi per la seconda parte di stagione dopo le partenze in prestito di Buchanan e Palacios. La permanenza in attacco di Arnautovic e Correa non ha permesso alla dirigenza campione d’Italia di muoversi per rinforzare l’attacco, con l’austriaco e il ‘Tucu’ che lasceranno così Milano a fine stagione al termine del loro contratto.