Bolognatoday.it - Assegni falsi di un anziano all'incasso: due arresti, nei guai anche il badante

Leggi su Bolognatoday.it

In manette due uomini che avevano tentato di riscuotereficati in un ufficio postale. La polizia li trovati in possesso del blocco dirubato e di alcuni strumenti, tra cui pinze e coltelli.Registrati alla nuova sezione Dossier BolognaTodayDue tentativi in poche ore.