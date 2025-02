Avellinotoday.it - Assalto armato in un supermercato h24: banditi in fuga, indagano i carabinieri

Leggi su Avellinotoday.it

Montoro (AV) - Colpo in unh24,. Nella notte, un gruppo di malviventi, con il volto coperto e armati di roncola e machete, ha fatto irruzione in unh24 di via Risorgimento sottraendo il denaro dalle casse e dalle borse dei presenti, per poi fuggire.