Aspettiamo il capitano… Scattano Totti e Del Piero chiamati da Giusy Meloni | la trovata della Marvel per il nuovo film – Il video

«Siamo in attesa che arrivi il capitano, c’è grande fermento, ma ancora non si è presentato», annuncia il volto di DAZNdallo Stadio Olimpico di Roma. A osservare la scena trasmessa in tv, ci sono Francescoe Alessandro del. Le leggende di Roma e Juventus non ci pensano un secondo. Si alzano in piedi e iniziano la corsa verso lo stadiocapitale. «Che stai facendo?», chiedea Del. «Ha detto il capitano», gli fa notare. Parte la corsa per le strade di Roma tra un palleggi, dribbling e motorini da schivare. Con un pallone trovato lungo il tragitto, i due arrivano sul prato dell’Olimpico. Ma scoprono che nessuno di loro è il capitano che tutti aspettano. In campo ce n’è già un altro: Captain America, che scudo alla mano para intercetta il cross del pupone, prima di andarsene soddisfatto.