Metropolitanmagazine.it - Asmodee 2025, novità e annunci di questo Febbraio

– In questa news andiamo a presentare lepreviste per il mese di.Come sempre potrebbero esserci variazioni nella data o nel periodo di uscita dei giochi segnalati, nella sezione dedicata del loro sito troverete però aggiornamenti in tempo reale., ecco cosa ci aspettiamo daWHY ARE YOU LIKE THIS?Data di uscita prevista: 21Un party game con parole da indovinare in cui si parla, disegna o mima. con divieti inutilmente bizzarri.Occorre far indovinare più parole segrete possibili alla propria squadra.Per farlo è possibile parlare, disegnare oppure mimare, ma ecco la parte difficile: far indovinare la parola “carota” parlando, ma tenendo la lingua fuori per tutto il tempo!Oppure, disegnare ma senza poter toccare la penna con le mani!Un gioco a squadre esilarante per mettere tutti alla prova!Giocatori: 2+Durata media di una partita: 15’Età suggerita: 14+Genere: Party GamePrezzo di vendita consigliato: 22,99€Studio: Exploding KittensAZUL DUEL –Data di uscita prevista: 21Il rinomato gioco degli artisti della ceramica è tornato in versione Duel!Ideato specificamente per 2 giocatori, Azul Duel presenta nuove meccaniche di gioco che offrono ancora più opzioni tattiche rispetto all’Azul originale.