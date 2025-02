Laverita.info - Asl di Ferrara citata in giudizio per gli effetti avversi del vaccino

Per la prima volta, un’azienda ospedaliera è chiamata a rispondere in aula per le reazioni post siero, accertate dai dottori scelti dal giudice. Il danno è stimato in 350.000 euro, ma l’ente non paga nemmeno le spese mediche.