Tarantinitime.it - ASL Bari, il “boom” dell’attività chirurgica: nel 2024 superata la soglia dei 3mila interventi

Leggi su Tarantinitime.it

Tarantini Time QuotidianoPiù dichirurgici nel, di cui la metà in urgenza, e un forte potenziamento in campo oncologico. Cresce decisamente, in volumi e complessità, l’attivitànella ASL: a certificarlo il report del Controllo di Gestione in relazione alla performance del Dipartimento di Areadiretto dal dr. Michele Simone.Nel, infatti, dai dati disponibili (ancora in consolidamento) reperiti attraverso l’analisi delle schede di dimissione ospedaliera (SDO), emerge che sono stati eseguiti 3.168– con 5.916 ricoveri complessivi – nelle sette unità operative di Chirurgia generale degli ospedali aziendali: Di Venere e San Paolo a, Altamura, Corato, Monopoli, Putignano e Molfetta.Crescita nettissima, dell’82 per cento, rispetto all’anno dell’emergenza Covid-19 (2020), quando le operazioni chirurgiche erano state 1.