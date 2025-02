Iltempo.it - Ascolti tv, la Coppa Italia vince ma Rai1 tiene. Colpo Sciarelli

Il mercoledì sera televisivo vede in prime time suil film Sposa in rosso (2022) , con Sarah Felberbaum, Roberta Giarrusso e Eduardo Noriega, totalizzare il 15.9% di share pari a una media di 2.725.000 spettatori. Su Canale5, i quarti di finale di- che hanno visto il Milan battere la Roma 3 a 1 - hanno invece ottenuto uno share medio del 22.5% pari a 4.508.000 teste,ndo la serata. Su Rai2, la serie Ritorno in paradiso con Anna Samson - spin-off di Delitti in Paradiso - ha siglato una media di 679.000 spettatori pari al 3.4% di share. Su Rai3, Chi l'ha visto? con Federicaha conquistato l'11.1% di share pari a una media di 1.821.000 telespettatori (Presentazione: 5.5% - 1.190.000), terzo programma più visto in prime time. Su1 il film catastrofico The Day After Tomorrow - L'alba del giorno dopo (2004) di Roland Emmerich con Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal ed Emmy Rossum, ha intrattenuto una media di 1.