Ascolti tv del 5 febbraio, Sarah Felberbaum, Sposa in rosso, sfida la Coppa Italia

La serata televisiva di mercoledì 5è all’insegna del cinema con il filminsu Rai 1 e del calcio con la partita di, Milan-Roma. Mentre su Rai 3 abbiamo ritrovato Chi l’ha visto? e su Rete 4 Fuori dal Coro.Per chi ha voluto trascorrere la serata in leggerezza, il filminsu Rai 1 è stato l’ideale.è la protagonista della commedia romantica di Gianni Costantino che racconta la storia di Roberta e Léon, quarantenni un po’ spiantati, che per mettere da parte qualche soldo decidono di inscenare un finto matrimonio: a cose fatte si divideranno i soldi che gli invitati hanno regalato. Ma non tutto andrà secondo le loro previsioni.Su Rai 3 Federica Sciarelli si è occupata del caso a lieto fine di Riccardo, scomparso da tre anni e ritrovato da Chi l’ha visto? a Parigi.