Ascari: "Okafor rimpiazzo solo numerico, ma il Napoli ha una buona rosa"

Eugenio: “, ma ilha una, non risentirà della cessione di Kvaratskhelia”Terminato il calciomercato invernale, la testata sportiva News.Superscommesse.it ha raggiunto in esclusiva Eugenio, procuratore negli anni di diversi giocatori e grande conoscitore del calcio sudamericano e dell’Est europeo, per parlare delle principali trattative concluse in Serie A e degli effetti che avranno sulle squadre protagoniste. Di seguito il pensiero disul mercato del, inparte condizionato dall’addio di Kvaratskhelia.Eugenio, la cessione di Kvaratskhelia può rivelarsi decisiva in negativo per la corsa scudetto del?“Diciamo subito cheè un, che non vale Kvara. Ma hanno un Neres che va benissimo e non credo che ilrisentirà in maniera decisiva della perdita del georgiano, perché ha unaben amalgamata e con delle ottime seconde linee, che ora avranno più spazio.