Artigianato e sviluppo. La conferenza

Calzatura e Territorio: Strategie di, Formazione e Sostegno all’Locale. È questo il titolo dellache si terrà sabato al Palazzo del Podestà dalle 10 alle 12. Si parlerà dell’arte calzaturiera valdarnese che incontra il futuro attraverso la formazione e il trasferimento di competenze alle nuove generazioni. Si tratta di un momento di confronto tra istituzioni, accademici e professionisti del settore per tracciare un percorso condiviso verso la crescita e il rinnovamento dell’locale. La mattinata sarà dedicata all’importanza della formazione professionale come strumento per preservare il know-how artigianale e rilanciare il settore calzaturiero locale, un’opportunità da non perdere per studenti, insegnanti e giovani interessati a intraprendere un percorso nel mondo della moda e della manifattura d’eccellenza.