Juventusnews24.com - Arthur dimentica la Juve: «Il Girona gioca a calcio come piace a me, con tanto possesso palla. Vi spiego la mia scelta»

di RedazionentusNews24la: il centrocampista brasiliano si presenta al. Le dichiarazioni del calciatore ceduto in prestitoPrime parole da neotore delper. Ecco le dichiarazioni dell’exin conferenza stampa.– «Non cerco di ingraziarmi l’allenatore, ma già prima di arrivare seguivo le partite delperchéa me, con. È stato importante fin dal primo colloquio. Mil’ambizione del club, sogno di aiutarlo ad assaporare nuovamente la Champions League. Nonostante avessi altre opzioni sul mercato, ho fatto un sacrificio economico per rientrare nei parametri del. Non escludo di tornarci anche dopo la fine del prestito. Mi manca il ritmo partita, ma penso di poterre qualche minuto già nel weekend».