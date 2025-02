Thesocialpost.it - Arriva la neve sull’Italia: ecco quando e in quali regioni, le previsioni per le prossime ore

Leggi su Thesocialpost.it

L’aria fredda sta perre, portando con sé laanche a quote relativamente basse. A partire da venerdì, un afflusso di correnti fredde provenienti dall’Europa nordorientale si intensificherà, influenzando in modo significativo Francia e Regno Unito e generando un vortice che causerà un peggioramento atmosferico anche in diverse zone d’Italia. Secondo 3B Meteo, una perturbazione si svilupperà da un centro di bassa pressione, raggiungendo il nostro paese con la sua parte anteriore e aumentando la copertura nuvolosa, specialmente nelleoccidentali. Le prime piogge si manifesteranno nel corso della giornata, principalmente al Nordovest, sulle isole maggiori e in alcune aree delleadriatiche.Leggi anche: Nascondere le foto sul telefono,come si fa (sia su Android che iPhone)Parte dell’aria fredda del nordest Europa contribuirà alla formazione di questo vortice, portando a un abbassamento delle temperature in Val Padana e favorendo nevicate anche a quote relativamente basse nel Nordovest, sebbene si tratterà di precipitazioni deboli e localizzate, limitate soprattutto alle Alpi piemontesi occidentali.