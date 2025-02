Lanazione.it - Arriva il picco dell’influenza. In Umbria già 38 casi gravi, in tre mesi 140mila a letto

Leggi su Lanazione.it

Perugia, 6 febbraio 2025 – Sono circagli umbri che negli ultimi tresono finiti acon l’influenza o la para-influenza. E di questi ben 17mila sono stati colpiti da febbre, dolori e sintomi gastro-intestinali la settimana scorsa. Non a caso l’è ora in ‘zona’ rossa, quella cioè con più di 17ogni mille persone (siamo a 19,70 secondi in Italia solo all’Abruzzo), con il rischio che la prossima settimana si possa finire in zona ‘nera’, dato che è atteso ilcon duedi ritardo rispetto all’anno scorso. Come riferito dall’Istituto Superiore di Sanità, anche nella nostra regione crescono idi influenza che colpisce soprattutto i bambini, gli anziani e i soggetti fragili. Generalmente i sintomi sono lievi, ma nel caso questi dovessero peggiorare è opportuno contattare il medico di evitare l’accesso diretto al pronto soccorso, quando i sintomi sono gestibili.