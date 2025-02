361magazine.com - Arrestato insegnante di matematica: di mattina insegnava, nel tempo libero lo spaccio di cocaina

didelle scuole medie che nelspacciava: gli ordini avvenivano tramite WhatsAppÉ stato sorpreso nelle vicinanze della sua casa a San Giustino, nel Perugino, mentre stava cedendoad un cliente. Un uomo dalla doppia vita: diprofessore diin una scuola media, nelspacciava droga.Lo scambio avveniva dopo uno scambio di messaggi in codice su WhatsApp, come hanno accertato le fiamme gialle.Leggi anche–> Pomeriggio Cinque, spari contro l’inviato Vincenzo Rubano. Tutti i dettagli Nel corso della perquisizione nel suo appartamento sono stati trovati un bilancino di precisione, sostanza da taglio e denaro contante. La guardia di Finanza ha ricostruito, mediante approfondimenti, “poco meno di 200 episodi di cessione di droga negli ultimi mesi, per oltre un etto diceduta, con un incasso di oltre 10.