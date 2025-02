Oasport.it - Arnaldi-Davidovich Fokina oggi in tv, ATP Dallas 2025: orario, programma, streaming

Matteo, dopo aver sconfitto al primo turno il padrone di casa statunitense Christopher Eubanks per 6-3 6-4, torna in campocontro Alejandroper andare a caccia di un posto ai quarti di finale dell’ATP 500 di. In caso di vittoria, il tennista ligure se la vedrebbe poi con uno tra l’americano Ben Shelton e l’iberico Jaume Munar.La partita odierna tra l’italiano e lo spagnolo si preannuncia abbastanza incerta e potenzialmente equilibrata, come dimostra anche l’andamento dell’unico scontro diretto ufficiale andato in scena nel circuito maggiore. L’anno scorso, agli ottavi del Masters 1000 di Montreal,vinse in seguito al ritiro disul punteggio di 4-6 7-6 3-0 dopo aver rischiato di perdere in due set.A confronto sul cemento texano il numero 39 al mondo (ottava testa di serie a) ed il numero 59, con l’azzurro che va a caccia di punti fondamentali per avvicinare la top30 del ranking e di conseguenza aumentare le sue chance di essere testa di serie nei prossimi Slam, già a partire dal Roland Garros.