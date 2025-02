Lettera43.it - Arisa: età, fidanzato, canzoni e significato del nome d’arte

Dalla delusione per l’esclusione alla scelta di Irama di chiamarla con sé per la serata cover.si prepara a tornare sul palco del Teatro Ariston anche a Sanremo 2025. Con il collega canterà Say Something, brano di Christina Aguilera, lì dove ha trionfato nel 2009 con Sincerità tra le Nuove Proposte e nel 2014 con Controvento., gli inizi e le origini delè ildi Rosalba Pippa, nata a Genova il 20 agosto 1982. La scelta dello pseudonimo deriva dalle iniziali dei componenti della sua famiglia: A come il padre Antonio, R per il suo, I ed S per le sorelle Isabella e Sabrina e la A per la madre Assunta. A 4 anni ha partecipato al talent Fatti mandare dalla mamma, condotto da Gianni Morandi. Ha vinto diversi concorsi canori mentre ha svolto lavori di ogni tipo, come la baby sitter, la parrucchiera e l’estetista.