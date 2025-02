Lortica.it - Arezzo, tragedia all’Archivio di Stato: richieste di condanna per gli imputati

Questa mattina, giovedì 6 febbraio, si è svolta l’udienza in tribunale adriguardante laavvenutadinel 2018, dove Piero Bruni e Filippo Bagni, dipendenti statali, persero la vita a causa dell’inalazione di gas argon, rilasciato accidentalmente dal sistema anti-incendio. L’impianto si attivò senza che fosse presente alcun incendio. Durante la requisitoria del pubblico ministero, Laura Taddei, è stata avanzata la richiesta di assoluzione per un imputato, accusato di non aver commesso il fatto. Gli altri dieci, tra cui l’ex direttore dell’Archivio die l’ex comandante dei vigili del fuoco, hanno ricevuto attenuanti generiche. Ledivariano da 2 anni a 1 anno e 8 mesi di reclusione, con la sospensione della pena. Le prossime udienze, in programma il 6, 20 marzo e 4 aprile, vedranno le arringhe difensive, seguite dalle repliche il 17 aprile, prima della camera di consiglio e della sentenza.