Arbitro Inter Fiorentina: designato il fischietto per il 2° round a San Siro

di Redazioneilper la sfida del 24° turno di Serie A, secondodel match ravvicinato con la ViolaL’AIA ha ufficializzato pochi minuti fa i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le sfide del 24° turno del campionato di Serie A: a chiudere la giornata ci sarà. La sfida che andrà in scena a Sana pochissimi giorni dalla sfida di stasera al Franchi, sempre tra le due stesse compagini, sarà affidata all’Federico La Penna, della sezione di Roma. La gara di oggi, valevole per il recupero della 13^ giornata di campionato, è invece stata affidata a Daniele Doveri, che era statogià per la sfida quando era in programma per l’1 dicembre, quando poi lo stesso Doveri decise il rinvio dopo il malore avuto in campo da Bove.