Juventusnews24.com - Arbitro Como Juve: designato il fischietto del match di Serie A. Chi dirigerà la sfida del Sinigaglia

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24ildelvalevole per la 24ª giornata del campionato diA 2024-25. Tutti i dettagliL’AIA ha reso noti gli arbitri per le sfide valevoli per la 24ª giornata di campionato, un turno che vedrà lantus di Thiago Motta impegnata sul campo deldi Fabregas.A dirigere l’incontro sarà il signor Abisso, coadiuvato dai suoi due assistenti Vecchi e Bahri. Il quarto uomo sarà Monaldi, mentre al VAR e all’AVAR ci saranno rispettivamente Guida e Maggioni.Leggi suntusnews24.com