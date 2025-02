Quotidiano.net - Approvato il decreto Cultura: al via il 'Piano Olivetti' per la rigenerazione culturale

Leggi su Quotidiano.net

Via libera dell'Aula della Camera alcon 149 sì e 98 no. Il, tra le altre cose, affida al ministro dellail compito di adottare un nuovo, chiamato 'per la', per favorire lo sviluppo della, lale delle periferie, delle aree interne e svantaggiate, nonché per valorizzare le biblioteche, la filiera dell'editoria libraria, gli archivi e gli istituti storici eli. Durante i lavori della commissione competente, la Lega ha ritirato un discusso emendamento per ridimensionare le soprintendenze. Il testo,in prima lettura alla Camera, va al Senato.