Apple Cider Vinegar la recensione | La grande bugia del benessere

La serie:, 2024. Creata da: Janine Nabers, Laura Gibson. Cast: Kaitlyn Dever, Alycia Debnam-Carey, Tilda Cobham-Hervey, Aisha Dee, Jack Colgrave Hirst, Geraldine James. Genere: Drammatico, biografico, crime.Durata: Circa 50 minuti/6 episodi. Dove l’abbiamo visto: in anteprima stampa su Netflix. Trama: Basata sulla vera storia di Belle Gibson, l’influencer australiana che ha finto di avere il cancro per costruire un impero nel mondo del. La serie racconta la sua ascesa e la sua caduta, alternando il periodo del successo mediatico al momento in cui le sue bugie vengono smascherate. Attraverso un’estetica ispirata ai social media e una narrazione frammentata,esplora il lato oscuro dell’influencer marketing e della disinformazione sulla salute.