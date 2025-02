Movieplayer.it - Apple Cider Vinegar, la recensione: che succede se una serie tratta da una storia vera è basata su una bugia?

Leggi su Movieplayer.it

Profondamente coinvolgente e allo stesso tempo respingente, Kaitlyn Dever interpreta con dolcezza e cinismo la guru della salute Belle Gibson, finita dalle stelle alle stalle in un battibaleno. Su Netflix. Le storie vere, lo sappiamo, sono pane per i denti di molti spettatori, soprattutto quando questi cercano un nuovo titolo da guardare in streaming. Ma cosaquando un racconto è basato su unatalmente enorme da ribaltarne tutta la veridicità? Stiamo parlando dila miniche va a rimpolpare il catalogo Netflix, anche se non è facilmente iscrivibile ad un unico genere: forse è proprio questa la sua più grande forza. E la più grande debolezza della protagonista reale del racconto. Che, come ci viene detto fin dall'inizio, pare sia stata pagata per raccontare la .