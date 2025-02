Ilrestodelcarlino.it - Anziano rischia il processo. Molesta bimba di 12 anni nell’androne del palazzo

ta da un vicino di casa che, contro la sua volontà, l’avrebbe baciata e stretta a lui lasciandosi andare in apprezzamenti molto espliciti sulla sua crescita e facendole anche degli inviti sibillini. "Dai vienimi a trovare ogni tanto, sei proprio diventata bella". A subire le avances spinte da un uomo 75enne è stata una bambina di 12rimasta traumatizzata da quell’incontro tanto da correre di corsa a casa scoppiando a piangere. L’, una persona distinta che non avrebbe mai fatto presagire comportamenti simili, l’avrebbe presa con la forza per strapparle un bacio in maniera violenta e obbligandola ad avere così un contatto intimo molto ravvicinato. L’episodio risale alla primavera del 2023, in una palazzina che si trova alla periferia di Ancona, abitata da famiglie dove tutti si conoscono e si fidano l’uno dell’altro.