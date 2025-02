Ilrestodelcarlino.it - Anziani, ecco come difendersi dai truffatori

Glisono costantemente nel mirino dei, ma è possibilese si conoscono i loro trucchi. Così la Polizia municipale darà avvio al ciclo di incontri informativi ‘Nonni al riparo’ che, di volta in volta, saranno proposti nei puntipresenti in città. Il progetto, avviato grazie a un finanziamento di 29 mila euro assegnato dal Ministero dell’Interno al Comune, destinato, appunto, alle iniziative di prevenzione e contrasto delle truffe perpetrate nei confronti di persone anziane, e approvato dalla Prefettura di Forlì-Cesena, si inserisce tra le attività principali del Comando ‘Fiorini’ promosse sul territorio per rendere più sicura la vita dei cittadini e delle cittadine. A questo proposito, la Polizia Locale di Cesena ha pubblicato sui canali social del Comune il primo video di una serie dedicata per aiutare glia proteggersi dalle truffe.