Antonio Marano è il nuovo Presidente di Confindustria Radio Televisioni

L' Assemblea Generale di(CRTV), che si è svolta oggi a Roma presso la sede, ha eletto, Consigliere di Amministrazione Rai, alla Presidenza dell’Associazione.succede a Francesco Angelo Siddi, al quale gli Associati hanno indirizzato un caloroso saluto e ringraziamento per il lavoro svolto in questi anni. Nelle riunioni odierne sono stati inoltre rinnovati il Consiglio Generale e il Consiglio di Presidenza.“Sono contento di poter contribuire allo sviluppo del settoretelevisivo, che conosco fin dalle origini dell’emittenza locale, e per le funzioni svolte negli anni all’interno del servizio pubblico, per me si tratta di un ritorno alle origini con uno sguardo al futuro” ha dichiarato il, che ha aggiunto “Il settoretelevisivo, ora come allora, è fondamentale per lo sviluppo del sistema dei media italiano, per il pluralismo e la libertà di espressione e per tutto il sistema Paese alla luce delle sfide globali, che richiedono attenzione istituzionale, del regolatore, della politica”.