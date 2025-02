Davidemaggio.it - Antonino Monteleone ci riprova su Rai 2 con Linea di Confine

ci. Dopo l’esperimento fallito con L’Altra Italia, chiuso ad ottobre scorso per bassi ascolti, l’ex iena si ripresenta su Rai 2 con un nuovo programma dal titolodi.Nelle prossime settimane insieme al conduttore, con la Direzione Distribuzione e la Direzione Marketing avvieremo delle riflessioni per realizzare una nuova trasmissione con un nuovo format e una collocazione in palinsesto più efficaciannunciava la Rai dopo la cancellazione del talk del giovedì sera. Al centro del nuovo titolo di Rai 2 ci saranno persone e vicende che hanno segnato la storia dell’Italia; ogni settimana la puntata sarà incentrata su un’indagine per tentare di cercare e arrivare ai tasselli mancanti del caso trattato.di, a differenza de L’Altra Italia, non andrà in onda in prime time ma in seconda serata.