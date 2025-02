Tpi.it - Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 6 febbraio 2025 | Trono Classico e Over

Leggi su Tpi.it

, giovedì 6è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, giovedì 6, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diIn primo piano Francesca. Dopo il chiarimento con Gianmarco, con il corteggiatore che accusava la tronista di non avere emozioni nei suoi confronti,andrà in onda l’esterna della giovane con Gianluca Costantino. Sarà una bella esterna anche se non ci sarà il bacio. Per quanto riguarda il, invece, Diego – che Sabrina aveva deciso di lasciare – si è rimesso in gioco e sarà al centro studio con Giada. Anche Sabrina sta conoscendo un cavaliere nuovo e nella puntata disi racconterà.