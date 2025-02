Lortica.it - Annibale e la perdita dell’occhio prima di Arezzo

Di corporatura possente, carnagione chiara, barba e capelli crespi,Barca avanzava con il suo esercito imponente. La sua colonna militare si estendeva per 15 chilometri ed era composta da circa 30.000 fanti, 10.000 cavalieri e 5.000 uomini al seguito degli elefanti.Dopo aver attraversato gli Appennini tramite il passo della Porretta, si trovò nella zona paludosadi Firenze. Proseguendo lungo il corso dell’Arno, venne punto sotto un occhio da un calabrone. Nonostante le cure ricevute per tre giorni, perse definitivamente la vista dall’occhio sinistro.L’armata procedeva con gli Ispanici infila, seguiti dai Galli e, in coda, i Cartaginesi e i Numidi. Attraversato il passo della Verniana, si diresse verso la zona di, nei pressi del fiume Esse, vicino a Foiano della Chiana.